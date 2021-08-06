***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2021 15:52
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955353
BIST
15:381.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,76
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.427
15:388,6117
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0918
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6122
En Düşük
8,5140
15:3810,1749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0680
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
15:38495,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,05
|Açılış
|: 495,54
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler15:38
|KTSKR
|35,44
|53.988.344
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|771.522.701
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.455.245
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.466.228
|% 9,91
|
|KRONT
|49,64
|108.097.068
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.350.448
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.613.764
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,65
|91.601.586
|% -9,21
|
|SANFM
|18,32
|7.383.806
|% -6,05
|
|GARAN
|9,26
|1.600.246.041
|% 0,00
|
|GENIL
|13,00
|771.522.701
|% 9,98
|
|SISE
|8,04
|616.979.452
|% 2,16
|
|THYAO
|12,77
|587.523.088
|% 0,08
|
|SASA
|30,02
|583.224.019
|% 1,21
|
|GARAN
|9,26
|1.600.246.041
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|262.265.616
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,81
|190.333.816
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,86
|292.328.010
|% -4,35
|
|SISE
|8,04
|616.979.452
|% 2,16
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6086
|8,6117
|% 1,08
|
|Euro
|10,1447
|10,1749
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,9349
|11,9947
|% 0,88
|
|Frank
|9,4236
|9,4804
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2859
|2,2974
|% 0,93
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-14,91
|
|Altın Gr.
|497
|497
|3,20
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.341
|13,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|9,09
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|4,40
|
|Çeyrek
|794
|813
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,04
|
|B. Petrol
|71,84
|71,84
|0,55
|