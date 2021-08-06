***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2021 15:54
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955354
BIST
15:471.427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,35
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
15:478,6167
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0968
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6167
En Düşük
8,5140
15:4710,1599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0530
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
15:47492,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,03
|Açılış
|: 492,16
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
491,91
BIST En Aktif Hisseler15:47
|KTSKR
|35,44
|54.087.257
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|773.271.032
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.459.977
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.504.507
|% 9,91
|
|KRONT
|49,64
|108.632.633
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.359.516
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.614.206
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,63
|92.006.791
|% -9,38
|
|KARYE
|10,68
|95.672.331
|% -7,13
|
|GARAN
|9,23
|1.625.693.214
|% -0,32
|
|GENIL
|13,00
|773.271.032
|% 9,98
|
|SISE
|7,99
|633.330.579
|% 1,52
|
|THYAO
|12,74
|599.427.748
|% -0,16
|
|SASA
|29,94
|588.589.108
|% 0,94
|
|GARAN
|9,23
|1.625.693.214
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,46
|268.750.685
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,82
|190.873.318
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,85
|292.970.434
|% -4,68
|
|SISE
|7,99
|633.330.579
|% 1,52
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6130
|8,6167
|% 1,14
|
|Euro
|10,1530
|10,1599
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,9322
|11,9920
|% 0,86
|
|Frank
|9,4160
|9,4727
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2877
|2,2992
|% 1,01
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-26,76
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.282
|3.332
|4,00
|
|Tam
|3.263
|3.347
|-3,30
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|-1,59
|
|Çeyrek
|791
|810
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,87
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,19
|72,19
|0,90
|
Seans Raporu
15:47
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-
16:00KRONT
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 49.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 018, 135 adet işlem
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15:59IZMDC
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 944, 252 adet işlem
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15:58METUR
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 078, 764 adet işlem
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15:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, AKBNK
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15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 7 kaybederek (% -0.45 ) 1, 259