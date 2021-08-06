***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2021 15:54
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955355
BIST
15:391.427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,79
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.426
15:398,6090
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0891
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6124
En Düşük
8,5140
15:3910,1565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0496
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
15:39494,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,74
|Açılış
|: 494,76
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler15:39
|KTSKR
|35,44
|53.988.344
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|772.241.224
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.455.977
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.467.985
|% 9,91
|
|KRONT
|49,64
|108.307.889
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.351.449
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.613.764
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,65
|91.778.908
|% -9,21
|
|KRSTL
|1,87
|12.503.449
|% -6,03
|
|GARAN
|9,24
|1.605.940.342
|% -0,22
|
|GENIL
|13,00
|772.241.224
|% 9,98
|
|SISE
|8,01
|621.572.818
|% 1,78
|
|THYAO
|12,75
|592.528.362
|% -0,08
|
|SASA
|30,00
|585.435.057
|% 1,15
|
|GARAN
|9,24
|1.605.940.342
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,46
|267.994.196
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,81
|190.567.693
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,86
|292.451.044
|% -4,35
|
|SISE
|8,01
|621.572.818
|% 1,78
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6073
|8,6090
|% 1,05
|
|Euro
|10,1480
|10,1565
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,9284
|11,9882
|% 0,83
|
|Frank
|9,4200
|9,4768
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2857
|2,2971
|% 0,91
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-26,76
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.282
|3.332
|4,00
|
|Tam
|3.263
|3.347
|-3,30
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|-1,59
|
|Çeyrek
|791
|810
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,87
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,19
|72,19
|0,90
|
Seans Raporu
15:39
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