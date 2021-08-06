***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2021 15:54
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955356
BIST
15:521.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,28
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
15:528,6254
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1055
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6271
En Düşük
8,5140
15:5210,1992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0923
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1992
En Düşük
10,0744
15:52492,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,11
|Açılış
|: 491,88
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
491,60
BIST En Aktif Hisseler15:52
|SAFKR
|9,35
|66.687.027
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|54.179.224
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|773.638.594
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.464.611
|% 9,96
|
|KRONT
|49,64
|108.975.596
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.360.292
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.619.851
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,66
|93.453.597
|% -9,12
|
|KARYE
|10,70
|97.915.391
|% -6,96
|
|GARAN
|9,26
|1.659.193.222
|% 0,00
|
|GENIL
|13,00
|773.638.594
|% 9,98
|
|SISE
|8,03
|648.175.563
|% 2,03
|
|THYAO
|12,76
|605.559.807
|% 0,00
|
|SASA
|29,96
|593.541.883
|% 1,01
|
|GARAN
|9,26
|1.659.193.222
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|269.672.766
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,81
|191.122.076
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,84
|293.474.652
|% -5,02
|
|SISE
|8,03
|648.175.563
|% 2,03
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6216
|8,6254
|% 1,24
|
|Euro
|10,1241
|10,1992
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,9393
|11,9991
|% 0,92
|
|Frank
|9,4197
|9,4764
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2890
|2,3004
|% 1,06
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-24,85
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.341
|13,00
|
|Tam
|3.273
|3.356
|5,60
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|2,43
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|71,88
|71,88
|0,59
|
Seans Raporu
15:52
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16:02XU100
Endeks 1, 427 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 10, 490.00 milyon TL de
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16:00KRONT
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 49.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 018, 135 adet işlem
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15:59IZMDC
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 944, 252 adet işlem
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15:58METUR
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 078, 764 adet işlem
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15:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, AKBNK