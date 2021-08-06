***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2021 15:56
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955358
BIST
16:181.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,64
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
16:188,6169
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0970
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6290
En Düşük
8,5140
16:1810,1651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0582
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
16:18490,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,26
|Açılış
|: 491,22
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
490,66
BIST En Aktif Hisseler16:18
|KTSKR
|35,44
|54.207.682
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|776.301.995
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.481.976
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.600.581
|% 9,91
|
|KRONT
|49,64
|110.686.439
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.374.525
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.660.938
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,62
|94.881.750
|% -9,46
|
|KRSTL
|1,86
|13.971.463
|% -6,53
|
|GARAN
|9,27
|1.716.445.712
|% 0,11
|
|GENIL
|13,00
|776.301.995
|% 9,98
|
|SISE
|8,01
|662.773.587
|% 1,78
|
|THYAO
|12,77
|627.324.188
|% 0,08
|
|SASA
|30,06
|604.678.334
|% 1,35
|
|GARAN
|9,27
|1.716.445.712
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,46
|273.077.044
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,82
|192.628.240
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,86
|296.447.656
|% -4,35
|
|SISE
|8,01
|662.773.587
|% 1,78
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6125
|8,6169
|% 1,14
|
|Euro
|10,1563
|10,1651
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,9392
|11,9991
|% 0,92
|
|Frank
|9,4246
|9,4814
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2916
|2,3031
|% 1,18
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-31,09
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|3.256
|3.305
|-23,00
|
|Tam
|3.245
|3.330
|-19,81
|
|Yarım
|1.568
|1.611
|-9,58
|
|Çeyrek
|787
|806
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,55
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|72,14
|72,14
|0,85
|
Seans Raporu
16:18
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