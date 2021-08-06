***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2021 15:56
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955359
BIST
16:221.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,95
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
16:228,6117
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0918
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6290
En Düşük
8,5140
16:2210,1594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0525
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
16:22491,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,97
|Açılış
|: 491,09
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
490,48
BIST En Aktif Hisseler16:22
|SAFKR
|9,35
|67.942.157
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|54.255.597
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|776.332.545
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.515.195
|% 9,96
|
|KRONT
|49,64
|110.727.690
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.378.734
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.663.341
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,62
|95.173.095
|% -9,46
|
|KRSTL
|1,85
|14.211.623
|% -7,04
|
|GARAN
|9,25
|1.735.642.378
|% -0,11
|
|GENIL
|13,00
|776.332.545
|% 9,98
|
|SISE
|8,01
|665.443.565
|% 1,78
|
|THYAO
|12,76
|629.104.935
|% 0,00
|
|SASA
|30,04
|608.020.827
|% 1,28
|
|GARAN
|9,25
|1.735.642.378
|% -0,11
|
|YKBNK
|2,47
|281.766.208
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,82
|192.895.608
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,86
|296.811.955
|% -4,35
|
|SISE
|8,01
|665.443.565
|% 1,78
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6084
|8,6117
|% 1,08
|
|Euro
|10,1407
|10,1594
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,9363
|11,9961
|% 0,89
|
|Frank
|9,4206
|9,4773
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2911
|2,3026
|% 1,16
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-32,07
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|3.262
|3.311
|-17,00
|
|Tam
|3.238
|3.324
|-26,63
|
|Yarım
|1.565
|1.608
|-12,88
|
|Çeyrek
|785
|804
|-6,44
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|-0,09
|
|B. Petrol
|72,22
|72,22
|0,93
|