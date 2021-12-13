***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
13.12.2021 09:41
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982826
BIST
11:122.151
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 49,50
|Açılış
|: 2.124
|
|Önceki Kapanış
|: 2.102
|
2.153
En Düşük
2.124
11:1214,1660
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 0,3334
|Açılış
|: 14,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1800
|
14,2941
En Düşük
13,7980
11:1216,0190
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 0,4018
|Açılış
|: 16,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0000
|
16,1386
En Düşük
15,5796
11:12812,32
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 17,48
|Açılış
|: 812,32
|
|Önceki Kapanış
|: 794,84
|
821,78
En Düşük
792,66
BIST En Aktif Hisseler11:10
|SONME
|41,38
|707.681
|% 9,99
|
|NIBAS
|15,21
|22.096.827
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,60
|3.409.399
|% 9,98
|
|ORCAY
|23,46
|55.879.391
|% 9,93
|
|EUHOL
|2,38
|14.726.136
|% 9,68
|
|MMCAS
|3,55
|2.309.115
|% -9,90
|
|RNPOL
|12,99
|172.043.848
|% -9,29
|
|RALYH
|13,63
|926.077
|% -9,01
|
|FENER
|31,90
|85.406.792
|% -8,07
|
|ISBIR
|56,40
|440.710
|% -7,77
|
|GARAN
|12,12
|1.396.250.877
|% 1,68
|
|PETKM
|10,15
|1.149.826.317
|% 2,11
|
|THYAO
|22,92
|737.572.482
|% 1,24
|
|YKBNK
|3,89
|640.055.127
|% 4,29
|
|KRDMD
|11,77
|574.899.159
|% 2,71
|
|YKBNK
|3,89
|640.055.127
|% 4,29
|
|GARAN
|12,12
|1.396.250.877
|% 1,68
|
|PETKM
|10,15
|1.149.826.317
|% 2,11
|
|TSKB
|1,69
|164.643.872
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,56
|206.496.844
|% 1,19
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1688
|14,1887
|% 2,57
|
|Euro
|15,9841
|16,0242
|% 2,61
|
|Sterlin
|18,6495
|18,7430
|% 2,36
|
|Frank
|15,2807
|15,3727
|% 2,32
|
|Riyal
|3,7684
|3,7873
|% 2,51
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-3,10
|
|Altın Gr.
|813
|813
|17,97
|
|Cumhuriyet
|5.365
|5.446
|77,00
|
|Tam
|5.342
|5.493
|97,79
|
|Yarım
|2.582
|2.657
|47,30
|
|Çeyrek
|1.295
|1.329
|23,65
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,29
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,14
|0,21
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|0,23
|