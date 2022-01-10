***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 16:55
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991956
BIST
17:462.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 31,84
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:4613,8436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0372
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:4615,6448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0805
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:46800,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,11
|Açılış
|: 800,42
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:44
|INTEM
|118,80
|36.681.661
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|130.496.825
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|51.896.406
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|18.920.927
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.108.028
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|65.893.630
|% -9,87
|
|ELITE
|18,12
|270.960.771
|% -8,67
|
|RALYH
|11,55
|31.637.035
|% -4,86
|
|IHAAS
|10,00
|4.759.244
|% -4,76
|
|PKART
|18,38
|7.086.944
|% -4,47
|
|THYAO
|27,28
|4.038.908.721
|% 9,38
|
|GARAN
|11,83
|2.417.791.641
|% 0,68
|
|EREGL
|30,94
|1.861.915.026
|% 1,05
|
|KRDMD
|11,83
|1.858.788.301
|% 1,98
|
|SISE
|15,12
|1.796.599.917
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,73
|1.325.078.988
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,45
|747.243.944
|% 4,70
|
|GARAN
|11,83
|2.417.791.641
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,83
|1.858.788.301
|% 1,98
|
|THYAO
|27,28
|4.038.908.721
|% 9,38
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8361
|13,8493
|% 0,31
|
|Euro
|15,6319
|15,6493
|% -0,48
|
|Sterlin
|18,7141
|18,8079
|% 0,00
|
|Frank
|14,9092
|14,9990
|% -0,44
|
|Riyal
|3,6809
|3,6993
|% 0,38
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-1,31
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,51
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|0,03
|
|B. Petrol
|81,82
|81,82
|0,07
|
Seans Raporu
17:44
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem