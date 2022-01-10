***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 16:55
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991958
BIST
16:502.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 35,74
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:5013,8626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0562
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:5015,6703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0550
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:50800,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,78
|Açılış
|: 800,09
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:48
|CLEBI
|217,80
|128.796.243
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|34.090.473
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|58.217.264
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.085.984
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,13
|246.601.593
|% -8,62
|
|LIDFA
|4,37
|58.038.289
|% -8,19
|
|SANEL
|6,45
|7.320.908
|% -5,15
|
|RALYH
|11,61
|27.716.909
|% -4,37
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,80
|3.436.798.696
|% 7,46
|
|GARAN
|11,84
|2.241.824.167
|% 0,77
|
|EREGL
|31,04
|1.723.110.835
|% 1,37
|
|KRDMD
|11,79
|1.666.792.184
|% 1,64
|
|SISE
|15,24
|1.628.975.779
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,76
|1.184.859.667
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,42
|665.671.612
|% 3,42
|
|GARAN
|11,84
|2.241.824.167
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,79
|1.666.792.184
|% 1,64
|
|THYAO
|26,80
|3.436.798.696
|% 7,46
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8538
|13,8642
|% 0,42
|
|Euro
|15,6538
|15,6778
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,7525
|18,8465
|% 0,21
|
|Frank
|14,9413
|15,0313
|% -0,23
|
|Riyal
|3,6853
|3,7038
|% 0,50
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-2,57
|
|Altın Gr.
|800
|800
|2,87
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.418
|17,00
|
|Tam
|5.288
|5.422
|-10,21
|
|Yarım
|2.556
|2.623
|-4,95
|
|Çeyrek
|1.282
|1.311
|-2,47
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,56
|81,56
|-0,19
|
Seans Raporu
16:48
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17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 06 artarak (% 1.75 ) 1, 860
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Amerikan Dolar serbest piyasada 13.87 liradan (ALIŞ) işlem