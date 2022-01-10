***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 16:56
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991960
BIST
17:472.064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 30,59
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:4713,8333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0269
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:4715,6389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0864
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:47800,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,80
|Açılış
|: 800,32
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:45
|KRSTL
|4,18
|50.089.292
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|36.470.800
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|130.496.825
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|18.913.634
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|67.453.046
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|65.807.723
|% -9,87
|
|ELITE
|18,14
|269.563.165
|% -8,57
|
|IHAAS
|9,99
|4.759.244
|% -4,86
|
|RALYH
|11,57
|30.831.792
|% -4,70
|
|PKART
|18,40
|7.002.794
|% -4,37
|
|THYAO
|27,18
|4.002.433.396
|% 8,98
|
|GARAN
|11,84
|2.415.664.946
|% 0,77
|
|EREGL
|30,94
|1.854.445.449
|% 1,05
|
|KRDMD
|11,83
|1.848.812.080
|% 1,98
|
|SISE
|15,12
|1.789.949.274
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,72
|1.323.994.306
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,45
|746.451.882
|% 4,70
|
|GARAN
|11,84
|2.415.664.946
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,83
|1.848.812.080
|% 1,98
|
|THYAO
|27,18
|4.002.433.396
|% 8,98
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8341
|13,8436
|% 0,27
|
|Euro
|15,6301
|15,6448
|% -0,51
|
|Sterlin
|18,7338
|18,8278
|% 0,11
|
|Frank
|14,9178
|15,0077
|% -0,39
|
|Riyal
|3,6844
|3,7028
|% 0,48
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-1,25
|
|Altın Gr.
|800
|801
|3,21
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,98
|0,07
|
|B. Petrol
|81,65
|81,65
|-0,10
|
Seans Raporu
17:45
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem