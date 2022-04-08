***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 18:03
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018546
BIST
17:492.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 45,01
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.391
En Düşük
2.361
17:4914,7628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0258
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:4916,0701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0216
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:49922,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,36
|Açılış
|: 922,32
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,39
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:47
|GZNMI
|41,36
|28.808.882
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.202
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.105.131
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.798.626
|% 9,95
|
|CANTE
|27,44
|55.629.880
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.323.590
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,72
|17.932.781
|% -5,60
|
|SAMAT
|6,97
|19.783.926
|% -4,26
|
|PSDTC
|29,34
|18.043.566
|% -3,87
|
|GARAN
|13,29
|5.210.493.691
|% 5,39
|
|ASELS
|27,84
|3.942.489.864
|% 6,67
|
|THYAO
|35,32
|3.069.922.441
|% -0,84
|
|AKBNK
|8,46
|1.922.415.772
|% 5,22
|
|YKBNK
|4,63
|1.780.941.479
|% 5,47
|
|EKGYO
|2,63
|1.277.607.728
|% 2,73
|
|GARAN
|13,29
|5.210.493.691
|% 5,39
|
|YKBNK
|4,63
|1.780.941.479
|% 5,47
|
|ODAS
|2,22
|806.013.972
|% 5,21
|
|KARSN
|5,90
|1.758.868.103
|% 3,33
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7538
|14,7617
|% 0,17
|
|Euro
|16,0537
|16,0653
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,1318
|19,2278
|% -0,37
|
|Frank
|15,7077
|15,8023
|% -0,00
|
|Riyal
|3,9229
|3,9425
|% 0,18
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|12,25
|
|Altın Gr.
|923
|923
|8,11
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,70
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,09
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,01
|
Seans Raporu
17:47
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17:58XU030
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17:55ESCOM
Yüzde 5.11 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 260, 881 adet işlem