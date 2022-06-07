***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 18:45
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035506
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
0
En Düşük
0
18:0517,0947
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,3405
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
17,1047
En Düşük
16,7519
18:0518,3374
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,3641
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,3388
En Düşük
17,8912
18:051.008,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 11,09
|Açılış
|: 1.009,78
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.010,61
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HATEK
|22,12
|9.972.463
|% 200,00
|
|VAKFN
|3,11
|1.039.362
|% 20,00
|
|THYAO
|50,10
|155.119.319
|% 3,38
|
|FONET
|11,35
|33.995.099
|% 2,62
|
|BOSSA
|61,40
|65.645.743
|% 2,16
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|MZHLD
|84,95
|12.397.435
|% -3,30
|
|CASA
|116,10
|72.446
|% -3,25
|
|IZFAS
|4,83
|24.739
|% -2,23
|
|SASA
|43,48
|2.777.611.434
|% 0,00
|
|SAHOL
|21,36
|2.099.253.223
|% 0,85
|
|GARAN
|15,75
|1.887.928.317
|% 0,64
|
|EREGL
|34,70
|1.570.205.899
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,87
|1.353.126.823
|% 0,00
|
|ODAS
|3,00
|1.149.333.242
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|906.017.585
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,87
|1.353.126.823
|% 0,00
|
|GARAN
|15,75
|1.887.928.317
|% 0,64
|
|PETKM
|10,51
|1.179.694.790
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0563
|17,0947
|% 2,03
|
|Euro
|18,2632
|18,3374
|% 2,03
|
|Sterlin
|21,2594
|21,3660
|% 1,10
|
|Frank
|17,3392
|17,4436
|% 1,07
|
|Riyal
|4,5093
|4,5319
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-2,72
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|9,24
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,08
|0,09
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,36
|