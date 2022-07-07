***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 13:11
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042956
BIST
14:442.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,15
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
14:4417,2519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0364
|Açılış
|: 17,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
14:4417,6293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0813
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
14:44967,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,80
|Açılış
|: 967,51
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler14:44
|IZFAS
|2,47
|3.220.214
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.121.764
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|20.676.463
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|110.514.337
|% 9,94
|
|PSGYO
|9,76
|91.824.368
|% 9,17
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|176,70
|9.841.423
|% -5,15
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|DGNMO
|2,56
|29.811.794
|% -2,66
|
|SANEL
|7,94
|172.531
|% -2,58
|
|THYAO
|48,86
|2.459.601.673
|% 0,91
|
|SISE
|21,44
|839.207.298
|% 0,37
|
|EREGL
|26,14
|764.166.101
|% -1,95
|
|TUPRS
|240,50
|645.108.680
|% -1,76
|
|SASA
|41,08
|563.051.739
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,82
|442.913.295
|% 2,17
|
|ODAS
|2,85
|240.673.168
|% 2,89
|
|YKBNK
|4,27
|338.050.733
|% 1,91
|
|THYAO
|48,86
|2.459.601.673
|% 0,91
|
|TSKB
|2,05
|96.099.511
|% 1,49
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2388
|17,2519
|% 0,21
|
|Euro
|17,6023
|17,6293
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,5916
|20,6949
|% 0,63
|
|Frank
|17,6660
|17,7725
|% 0,03
|
|Riyal
|4,5802
|4,6031
|% 0,18
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|6,06
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,44
|
|Cumhuriyet
|6.481
|6.579
|-57,00
|
|Tam
|6.491
|6.574
|-34,00
|
|Yarım
|3.177
|3.214
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.607
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,14
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,05
|