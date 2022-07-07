***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 13:08
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042945
BIST
15:252.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,46
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:2517,2354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0199
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:2517,6016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0536
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
15:25964,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,77
|Açılış
|: 964,48
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:23
|IZFAS
|2,47
|3.230.124
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.208.613
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.639.079
|% 9,94
|
|FONET
|13,86
|23.318.835
|% 9,39
|
|PSGYO
|9,77
|96.047.282
|% 9,28
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|177,00
|10.385.028
|% -4,99
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|OYAYO
|10,21
|6.861.232
|% -3,68
|
|KZBGY
|86,00
|3.333.395
|% -3,37
|
|THYAO
|48,90
|2.612.191.645
|% 0,99
|
|SISE
|21,42
|866.190.387
|% 0,28
|
|EREGL
|26,16
|819.454.897
|% -1,88
|
|TUPRS
|239,50
|697.793.280
|% -2,17
|
|SASA
|41,06
|581.234.037
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,83
|474.617.570
|% 2,54
|
|ODAS
|2,84
|273.269.950
|% 2,53
|
|VAKBN
|3,53
|88.699.782
|% 2,02
|
|HALKB
|4,63
|107.943.589
|% 1,09
|
|POLHO
|4,61
|101.816.747
|% 1,99
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2171
|17,2414
|% 0,15
|
|Euro
|17,5778
|17,6150
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,5473
|20,6503
|% 0,42
|
|Frank
|17,6306
|17,7368
|% -0,17
|
|Riyal
|4,5716
|4,5945
|% -0,01
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|2,99
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,14
|
|Cumhuriyet
|6.484
|6.582
|-54,00
|
|Tam
|6.484
|6.571
|-37,00
|
|Yarım
|3.173
|3.213
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.606
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,11
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,00
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:38CRDFA
Yüzde 4.22 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 391, 239 adet işlem
-
15:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, GARAN, EKGYO
-
15:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 87 artarak (% 0.23 ) 2, 140
-
15:37
IZINV, FONET, KFEIN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:37
ROYAL, ULUSE, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında