***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 13:08
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042949
BIST
15:142.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,12
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:1417,2260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:1417,6103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0623
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
15:14965,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,97
|Açılış
|: 966,90
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:12
|IZFAS
|2,47
|3.230.124
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.179.674
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.609.636
|% 9,94
|
|YAYLA
|4,78
|45.514.242
|% 9,89
|
|FONET
|13,89
|23.143.651
|% 9,63
|
|ULUSE
|172,90
|10.276.767
|% -7,19
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|OYAYO
|10,31
|6.731.176
|% -2,74
|
|DERIM
|5,89
|11.754.399
|% -2,64
|
|THYAO
|48,92
|2.586.422.694
|% 1,03
|
|SISE
|21,44
|857.622.889
|% 0,37
|
|EREGL
|26,20
|805.539.144
|% -1,73
|
|TUPRS
|240,10
|681.367.508
|% -1,92
|
|SASA
|41,10
|575.421.037
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,82
|461.241.027
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,35
|455.171.514
|% 3,82
|
|ODAS
|2,86
|256.655.864
|% 3,25
|
|AKBNK
|8,12
|470.760.352
|% 2,65
|
|THYAO
|48,92
|2.586.422.694
|% 1,03
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2072
|17,2148
|% 0,00
|
|Euro
|17,5688
|17,5948
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,5919
|20,6952
|% 0,64
|
|Frank
|17,6671
|17,7736
|% 0,04
|
|Riyal
|4,5788
|4,6018
|% 0,15
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,42
|
|Cumhuriyet
|6.484
|6.582
|-54,00
|
|Tam
|6.487
|6.576
|-32,00
|
|Yarım
|3.175
|3.216
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.607
|-8,00
|
Seans Raporu
15:12
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15:28KERVT
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