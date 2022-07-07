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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

07.07.2022 13:09
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042951


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler14:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 2,47 3.220.214 % 9,99  
RUBNS 15,12 5.129.037 % 9,96  
FONET 13,93 20.676.756 % 9,94  
SMRTG 27,44 110.519.825 % 9,94  
PSGYO 9,77 92.021.595 % 9,28  
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14:50 Alış Satış %  
Dolar 17,2438 17,2507 % 0,20  
Euro 17,6122 17,6371 % 0,51  
Sterlin 20,6072 20,7105 % 0,71  
Frank 17,6749 17,7814 % 0,08  
Riyal 4,5824 4,6054 % 0,23  
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14:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.745 5,76  
Altın Gr. 967 967 4,26  
Cumhuriyet 6.498 6.597 -39,00  
Tam 6.490 6.573 -35,00  
Yarım 3.176 3.214 -17,00  
Çeyrek 1.591 1.606 -9,00  
Gümüş.Ons 19,44 19,47 0,25  
Gümüş Gr. 10,75 10,77 0,13  
B. Petrol 102 102 0,94  
Seans Raporu 14:50
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