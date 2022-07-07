***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 13:09
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042951
BIST
14:522.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,11
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
14:5217,2510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0355
|Açılış
|: 17,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
14:5217,6314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0834
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
14:52967,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,85
|Açılış
|: 967,56
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler14:50
|IZFAS
|2,47
|3.220.214
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.129.037
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|20.676.756
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|110.519.825
|% 9,94
|
|PSGYO
|9,77
|92.021.595
|% 9,28
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|174,00
|9.894.010
|% -6,60
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|EUKYO
|3,24
|206.126
|% -2,99
|
|SANEL
|7,94
|172.531
|% -2,58
|
|THYAO
|48,88
|2.468.677.664
|% 0,95
|
|SISE
|21,44
|839.972.002
|% 0,37
|
|EREGL
|26,12
|765.703.400
|% -2,03
|
|TUPRS
|240,50
|651.402.802
|% -1,76
|
|SASA
|41,08
|564.439.478
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,82
|443.344.214
|% 2,17
|
|ODAS
|2,85
|240.755.527
|% 2,89
|
|YKBNK
|4,30
|363.755.060
|% 2,63
|
|THYAO
|48,88
|2.468.677.664
|% 0,95
|
|AKBNK
|8,06
|394.731.223
|% 1,90
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2438
|17,2507
|% 0,20
|
|Euro
|17,6122
|17,6371
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,6072
|20,7105
|% 0,71
|
|Frank
|17,6749
|17,7814
|% 0,08
|
|Riyal
|4,5824
|4,6054
|% 0,23
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|5,76
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,26
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.597
|-39,00
|
|Tam
|6.490
|6.573
|-35,00
|
|Yarım
|3.176
|3.214
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.606
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,13
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,94
|