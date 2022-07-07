***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 13:11
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042955
BIST
15:102.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 13,79
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:1017,2288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0133
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:1017,6090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0610
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
15:10966,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,20
|Açılış
|: 966,85
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:07
|IZFAS
|2,47
|3.227.950
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.164.402
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.607.688
|% 9,94
|
|FONET
|13,90
|23.019.436
|% 9,71
|
|YAYLA
|4,77
|43.965.347
|% 9,66
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|174,00
|10.241.655
|% -6,60
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,91
|14.292.961
|% -3,96
|
|SANEL
|7,94
|172.531
|% -2,58
|
|KOZAL
|165,30
|508.619.376
|% -2,33
|
|EKGYO
|2,82
|447.245.932
|% 2,17
|
|ODAS
|2,85
|256.586.806
|% 2,89
|
|OYAKC
|13,05
|250.925.468
|% 4,40
|
|PGSUS
|183,50
|175.914.516
|% -0,05
|
|EKGYO
|2,82
|447.245.932
|% 2,17
|
|ODAS
|2,85
|256.586.806
|% 2,89
|
|POLHO
|4,64
|100.603.557
|% 2,65
|
|OYAKC
|13,05
|250.925.468
|% 4,40
|
|MOBTL
|1,72
|24.382.364
|% 0,58
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2013
|17,2189
|% 0,02
|
|Euro
|17,5547
|17,5865
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,6012
|20,7045
|% 0,68
|
|Frank
|17,6659
|17,7724
|% 0,03
|
|Riyal
|4,5790
|4,6019
|% 0,15
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,05
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,70
|
|Cumhuriyet
|6.485
|6.583
|-53,00
|
|Tam
|6.490
|6.575
|-33,00
|
|Yarım
|3.177
|3.215
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.607
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,07
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, TUPRS
-
15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, GARAN, AKBNK
-
15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 84 artarak (% 0.41 ) 2, 144
-
15:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RUBNS, IZFAS, SMRTG, YAYLA
-
15:22
BOSSA, KAPLM, CMENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında