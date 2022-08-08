***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 12:53
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052854
BIST
14:122.789
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 38,78
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
14:1217,9667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0545
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
14:1218,3230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0817
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
14:121.029,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,39
|Açılış
|: 1.029,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.030,00
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler14:12
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|40.756.384
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|58.288.994
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|189.670.936
|% 9,98
|
|KONKA
|23,14
|97.343.055
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|14.483.651
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|197.937.766
|% -9,80
|
|HUNER
|3,30
|136.900.702
|% -9,59
|
|KZBGY
|40,36
|18.420.315
|% -9,02
|
|BRKO
|1,80
|2.225.369
|% -8,63
|
|THYAO
|58,45
|2.817.873.788
|% 0,43
|
|EKGYO
|3,70
|1.362.295.784
|% 5,71
|
|EREGL
|28,42
|1.226.836.233
|% 3,05
|
|AKBNK
|9,33
|1.044.312.636
|% -0,43
|
|SISE
|23,86
|1.041.566.966
|% 1,97
|
|EKGYO
|3,70
|1.362.295.784
|% 5,71
|
|SKBNK
|2,42
|427.979.583
|% 9,50
|
|YKBNK
|5,23
|940.277.305
|% -0,19
|
|TSKB
|3,30
|581.437.852
|% 3,77
|
|ZOREN
|2,41
|279.695.678
|% 2,99
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9586
|17,9667
|% 0,30
|
|Euro
|18,3118
|18,3230
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,6895
|21,7982
|% 0,61
|
|Frank
|18,6981
|18,8107
|% 0,81
|
|Riyal
|4,7635
|4,7874
|% 0,23
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,39
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|5,14
|
|Cumhuriyet
|6.861
|6.964
|14,00
|
|Tam
|6.898
|6.947
|-43,00
|
|Yarım
|3.361
|3.396
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.698
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,29
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,21
|
|B. Petrol
|93,81
|93,81
|-1,11
|