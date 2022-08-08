***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 12:53
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052856
BIST
14:132.790
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 39,07
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
14:1317,9651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0529
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
14:1318,3287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0874
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
14:131.029,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,39
|Açılış
|: 1.029,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.030,00
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler14:12
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|40.767.615
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|58.425.354
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|189.700.542
|% 9,98
|
|KONKA
|23,14
|99.839.537
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|14.553.416
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|198.022.978
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|HUNER
|3,31
|140.310.666
|% -9,32
|
|KZBGY
|40,42
|18.459.735
|% -8,88
|
|THYAO
|58,40
|2.820.005.077
|% 0,34
|
|EKGYO
|3,70
|1.382.460.157
|% 5,71
|
|EREGL
|28,38
|1.241.702.871
|% 2,90
|
|AKBNK
|9,31
|1.048.529.088
|% -0,64
|
|SISE
|23,86
|1.045.467.817
|% 1,97
|
|EKGYO
|3,70
|1.382.460.157
|% 5,71
|
|TSKB
|3,30
|600.616.887
|% 3,77
|
|SKBNK
|2,42
|428.942.487
|% 9,50
|
|YKBNK
|5,23
|941.388.947
|% -0,19
|
|ZOREN
|2,40
|280.037.314
|% 2,56
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9586
|17,9667
|% 0,30
|
|Euro
|18,3118
|18,3230
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,6764
|21,7851
|% 0,55
|
|Frank
|18,6961
|18,8087
|% 0,80
|
|Riyal
|4,7637
|4,7876
|% 0,23
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|6,63
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|6,91
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.972
|22,00
|
|Tam
|6.909
|6.958
|-32,00
|
|Yarım
|3.366
|3.402
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,25
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,25
|
|B. Petrol
|93,33
|93,33
|-1,59
|