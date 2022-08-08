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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.08.2022 12:53
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052856


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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  1,42% |  39,07
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Önceki Kapanış :  2.750  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 28.677,00 1.495.263 % 10,00  
NETAS 22,24 40.767.615 % 9,99  
DAPGM 38,96 58.425.354 % 9,99  
GSRAY 4,74 189.700.542 % 9,98  
KONKA 23,14 99.839.537 % 9,98  
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14:12 Alış Satış %  
Dolar 17,9586 17,9667 % 0,30  
Euro 18,3118 18,3230 % 0,45  
Sterlin 21,6764 21,7851 % 0,55  
Frank 18,6961 18,8087 % 0,80  
Riyal 4,7637 4,7876 % 0,23  
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14:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 6,63  
Altın Gr. 1.030 1.030 6,91  
Cumhuriyet 6.869 6.972 22,00  
Tam 6.909 6.958 -32,00  
Yarım 3.366 3.402 -16,00  
Çeyrek 1.688 1.700 -8,00  
Gümüş.Ons 20,22 20,25 0,34  
Gümüş Gr. 11,70 11,72 0,25  
B. Petrol 93,33 93,33 -1,59  
Seans Raporu 14:12
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