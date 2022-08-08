***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 12:53
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052858
BIST
15:022.782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 31,35
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
15:0217,9694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0572
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
15:0218,3280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0867
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
15:021.030,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.029,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.030,03
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler15:02
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|58.761.735
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|41.157.482
|% 9,99
|
|KONKA
|23,14
|138.934.260
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|190.515.959
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|14.839.694
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|208.430.046
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|199.651.508
|% -9,80
|
|KZBGY
|40,08
|21.179.791
|% -9,65
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|THYAO
|58,25
|3.235.510.958
|% 0,09
|
|EKGYO
|3,58
|1.693.979.384
|% 2,29
|
|EREGL
|28,34
|1.334.687.052
|% 2,76
|
|SISE
|23,94
|1.208.548.827
|% 2,31
|
|AKBNK
|9,24
|1.203.158.986
|% -1,39
|
|EKGYO
|3,58
|1.693.979.384
|% 2,29
|
|TSKB
|3,12
|858.033.656
|% -1,89
|
|SKBNK
|2,25
|601.910.169
|% 1,81
|
|YKBNK
|5,18
|1.096.564.569
|% -1,15
|
|ALBRK
|1,57
|222.550.663
|% -1,26
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9528
|17,9694
|% 0,32
|
|Euro
|18,3123
|18,3280
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,6878
|21,7966
|% 0,61
|
|Frank
|18,6911
|18,8037
|% 0,78
|
|Riyal
|4,7630
|4,7869
|% 0,22
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|7,98
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|6,30
|
|Cumhuriyet
|6.870
|6.974
|24,00
|
|Tam
|6.908
|6.956
|-34,00
|
|Yarım
|3.366
|3.401
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,29
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,23
|
|B. Petrol
|93,88
|93,88
|-1,04
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:17ITTFH
Yüzde 5.29 oranında artışla 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 559, 495 adet işlem
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15:16FENER
Yüzde 5.87 oranında artışla 53.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 414, 573 adet işlem
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15:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 23 artarak (% 1.20 ) 2, 457
-
15:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, GSRAY, ORMA, NETAS, CANTE, DMSAS, GARFA, OBASE, VKFYO, YBTAS
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15:14
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, ASUZU, SNGYO