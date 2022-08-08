***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 12:56
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052860
BIST
14:232.788
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 37,65
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
14:2317,9664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0542
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
14:2318,3098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0685
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
14:231.029,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,32
|Açılış
|: 1.029,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.030,00
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler14:23
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|58.468.989
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|40.923.406
|% 9,99
|
|KONKA
|23,14
|110.534.151
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|189.726.233
|% 9,98
|
|HUNER
|3,29
|154.666.752
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|198.138.618
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,96
|18.636.062
|% -7,66
|
|GOZDE
|8,67
|93.817.101
|% -3,99
|
|THYAO
|58,50
|2.880.634.485
|% 0,52
|
|EKGYO
|3,71
|1.388.904.630
|% 6,00
|
|SISE
|23,88
|1.061.999.467
|% 2,05
|
|HEKTS
|38,80
|952.989.070
|% 0,26
|
|YKBNK
|5,23
|949.757.675
|% -0,19
|
|EKGYO
|3,71
|1.388.904.630
|% 6,00
|
|TSKB
|3,31
|610.151.162
|% 4,09
|
|SKBNK
|2,43
|436.908.487
|% 9,95
|
|YKBNK
|5,23
|949.757.675
|% -0,19
|
|ZOREN
|2,40
|280.198.454
|% 2,56
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9608
|17,9664
|% 0,30
|
|Euro
|18,3026
|18,3098
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,6723
|21,7810
|% 0,53
|
|Frank
|18,6972
|18,8098
|% 0,81
|
|Riyal
|4,7644
|4,7883
|% 0,25
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|7,04
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|5,25
|
|Cumhuriyet
|6.861
|6.964
|14,00
|
|Tam
|6.899
|6.948
|-42,00
|
|Yarım
|3.361
|3.397
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.698
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,28
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,21
|
|B. Petrol
|93,88
|93,88
|-1,04
|
Seans Raporu
14:23
daha fazla
-
14:38GESAN
Yüzde 5.39 oranında artışla 67.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 106, 771 adet işlem
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14:37SKBNK
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 186, 010, 744 adet işlem
-
14:36SARKY
Yüzde 4.94 oranında artışla 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 986, 088 adet işlem
-
14:35TKNSA
Yüzde 4.74 oranında artışla 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 305, 520 adet işlem
-
14:34XU100
Endeks 2, 790 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 26, 992.00 milyon TL de