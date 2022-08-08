***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 12:56
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052862
BIST
14:222.788
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 37,41
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
14:2217,9704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0582
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
14:2218,3160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0747
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
14:221.029,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,55
|Açılış
|: 1.029,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.030,00
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler14:22
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|58.480.171
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|40.923.406
|% 9,99
|
|KONKA
|23,14
|113.832.989
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|189.739.069
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|14.577.473
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|198.522.497
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|HUNER
|3,30
|157.329.612
|% -9,59
|
|KZBGY
|41,22
|18.725.236
|% -7,08
|
|THYAO
|58,40
|2.886.654.518
|% 0,34
|
|EKGYO
|3,70
|1.394.919.940
|% 5,71
|
|EREGL
|28,38
|1.255.197.552
|% 2,90
|
|SISE
|23,88
|1.066.239.574
|% 2,05
|
|AKBNK
|9,31
|1.053.474.638
|% -0,64
|
|EKGYO
|3,70
|1.394.919.940
|% 5,71
|
|TSKB
|3,30
|616.102.053
|% 3,77
|
|SKBNK
|2,42
|437.177.667
|% 9,50
|
|YKBNK
|5,22
|950.202.614
|% -0,38
|
|ZOREN
|2,41
|280.264.840
|% 2,99
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9572
|17,9704
|% 0,32
|
|Euro
|18,3052
|18,3160
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,6756
|21,7843
|% 0,55
|
|Frank
|18,6989
|18,8115
|% 0,82
|
|Riyal
|4,7644
|4,7883
|% 0,25
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|6,64
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|6,46
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.972
|22,00
|
|Tam
|6.905
|6.953
|-37,00
|
|Yarım
|3.365
|3.399
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.699
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,25
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,24
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|-1,64
|