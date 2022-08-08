***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 12:56
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052864
BIST
15:032.784
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 33,07
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
15:0317,9694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0572
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
15:0318,3280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0867
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
15:031.030,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.030,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.030,49
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler15:01
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|41.157.482
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|58.644.738
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|190.287.747
|% 9,98
|
|KONKA
|23,14
|138.846.258
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|14.824.725
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|208.042.711
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|199.636.624
|% -9,80
|
|KZBGY
|40,06
|21.131.116
|% -9,69
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|THYAO
|58,25
|3.232.647.969
|% 0,09
|
|EKGYO
|3,57
|1.691.715.644
|% 2,00
|
|EREGL
|28,34
|1.333.149.881
|% 2,76
|
|AKBNK
|9,24
|1.201.842.878
|% -1,39
|
|SISE
|23,90
|1.179.185.984
|% 2,14
|
|EKGYO
|3,57
|1.691.715.644
|% 2,00
|
|TSKB
|3,12
|858.033.656
|% -1,89
|
|SKBNK
|2,29
|593.349.184
|% 3,62
|
|YKBNK
|5,17
|1.090.547.089
|% -1,34
|
|ALBRK
|1,53
|217.767.121
|% -3,77
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9480
|17,9648
|% 0,29
|
|Euro
|18,3099
|18,3238
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,6921
|21,8009
|% 0,63
|
|Frank
|18,6935
|18,8061
|% 0,79
|
|Riyal
|4,7634
|4,7873
|% 0,23
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,60
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|6,20
|
|Cumhuriyet
|6.870
|6.974
|24,00
|
|Tam
|6.908
|6.955
|-35,00
|
|Yarım
|3.366
|3.400
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,24
|20,26
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,23
|
|B. Petrol
|93,94
|93,94
|-0,98
|
Seans Raporu
15:01
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15:16FENER
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15:14
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