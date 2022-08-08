***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 12:56
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052865
BIST
14:202.789
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 38,16
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
14:2017,9651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0529
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
14:2018,3195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0782
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
14:201.029,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,72
|Açılış
|: 1.029,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.030,00
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler14:20
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|58.480.171
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|40.923.406
|% 9,99
|
|KONKA
|23,14
|113.832.989
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|189.739.069
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|14.577.473
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|198.522.497
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|HUNER
|3,30
|157.329.612
|% -9,59
|
|KZBGY
|41,22
|18.725.236
|% -7,08
|
|THYAO
|58,40
|2.886.654.518
|% 0,34
|
|EKGYO
|3,70
|1.394.919.940
|% 5,71
|
|EREGL
|28,38
|1.255.197.552
|% 2,90
|
|SISE
|23,88
|1.066.239.574
|% 2,05
|
|AKBNK
|9,31
|1.053.474.638
|% -0,64
|
|EKGYO
|3,70
|1.394.919.940
|% 5,71
|
|TSKB
|3,30
|616.102.053
|% 3,77
|
|SKBNK
|2,42
|437.177.667
|% 9,50
|
|YKBNK
|5,22
|950.202.614
|% -0,38
|
|ZOREN
|2,41
|280.264.840
|% 2,99
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9606
|17,9651
|% 0,30
|
|Euro
|18,3065
|18,3195
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,6756
|21,7843
|% 0,55
|
|Frank
|18,6989
|18,8115
|% 0,82
|
|Riyal
|4,7644
|4,7883
|% 0,25
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|6,64
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|6,46
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.972
|22,00
|
|Tam
|6.905
|6.953
|-37,00
|
|Yarım
|3.365
|3.399
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.699
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,25
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,24
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|-1,64
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
-
14:35TKNSA
Yüzde 4.74 oranında artışla 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 305, 520 adet işlem
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14:34XU100
Endeks 2, 790 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 26, 992.00 milyon TL de
-
14:34YBTAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 28, 677.00 lira fiyatla işlem gören hissede 53 adet işlem
-
14:33SAFKR
Yüzde 5.21 oranında artışla 9.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 139, 481 adet işlem
-
14:32VKFYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 304, 771 adet işlem