***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 12:53
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052855
BIST
13:242.793
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 42,78
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.794
En Düşük
2.759
13:2417,9684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0562
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
13:2418,3141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0728
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
13:241.026,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,12
|Açılış
|: 1.026,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.027,43
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler13:21
|DAPGM
|38,96
|58.075.143
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|40.407.616
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|188.587.405
|% 9,98
|
|OBASE
|15,36
|13.704.407
|% 9,95
|
|ORMA
|39,34
|877.925
|% 9,95
|
|ASUZU
|267,30
|14.030.042
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|195.800.444
|% -9,80
|
|KZBGY
|40,50
|15.719.082
|% -8,70
|
|BRKO
|1,80
|1.588.394
|% -8,63
|
|BEYAZ
|13,35
|44.106.121
|% -4,71
|
|THYAO
|58,35
|2.402.982.489
|% 0,26
|
|EREGL
|28,30
|1.119.596.687
|% 2,61
|
|EKGYO
|3,63
|1.010.648.879
|% 3,71
|
|AKBNK
|9,35
|941.362.484
|% -0,21
|
|HEKTS
|39,10
|881.809.896
|% 1,03
|
|EKGYO
|3,63
|1.010.648.879
|% 3,71
|
|SKBNK
|2,41
|414.496.586
|% 9,05
|
|TSKB
|3,28
|523.937.192
|% 3,14
|
|YKBNK
|5,25
|792.786.601
|% 0,19
|
|ZOREN
|2,40
|269.800.803
|% 2,56
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9588
|17,9686
|% 0,31
|
|Euro
|18,2941
|18,3043
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,6569
|21,7656
|% 0,46
|
|Frank
|18,6848
|18,7974
|% 0,74
|
|Riyal
|4,7659
|4,7898
|% 0,28
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|1,61
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|4,05
|
|Cumhuriyet
|6.855
|6.959
|9,00
|
|Tam
|6.891
|6.941
|-49,00
|
|Yarım
|3.358
|3.393
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,14
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,17
|
|B. Petrol
|94,11
|94,11
|-0,81
|