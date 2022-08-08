***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 12:53
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052857
BIST
13:232.791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 40,87
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.792
En Düşük
2.759
13:2317,9692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0570
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
13:2318,3083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0670
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
13:231.026,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.026,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.027,43
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler13:23
|NETAS
|22,24
|40.413.042
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|58.140.440
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|188.665.454
|% 9,98
|
|OBASE
|15,36
|13.770.378
|% 9,95
|
|ORMA
|39,34
|877.925
|% 9,95
|
|ASUZU
|267,30
|14.135.626
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|195.968.251
|% -9,80
|
|KZBGY
|40,14
|16.119.207
|% -9,51
|
|BRKO
|1,80
|1.588.394
|% -8,63
|
|BEYAZ
|13,34
|44.479.838
|% -4,78
|
|THYAO
|58,50
|2.489.733.572
|% 0,52
|
|EREGL
|28,32
|1.130.036.864
|% 2,68
|
|EKGYO
|3,71
|1.112.339.518
|% 6,00
|
|AKBNK
|9,36
|952.848.938
|% -0,11
|
|HEKTS
|38,94
|895.360.961
|% 0,62
|
|EKGYO
|3,71
|1.112.339.518
|% 6,00
|
|SKBNK
|2,41
|415.776.400
|% 9,05
|
|TSKB
|3,28
|529.340.046
|% 3,14
|
|YKBNK
|5,24
|816.227.702
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,40
|273.667.727
|% 2,56
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9580
|17,9692
|% 0,32
|
|Euro
|18,2987
|18,3083
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,6337
|21,7422
|% 0,36
|
|Frank
|18,6776
|18,7901
|% 0,70
|
|Riyal
|4,7663
|4,7902
|% 0,29
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|1,61
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|4,05
|
|Cumhuriyet
|6.855
|6.959
|9,00
|
|Tam
|6.891
|6.941
|-49,00
|
|Yarım
|3.358
|3.393
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,14
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,17
|
|B. Petrol
|94,11
|94,11
|-0,81
|