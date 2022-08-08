***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 12:56
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052861
BIST
13:522.790
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 39,97
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
13:5217,9676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0554
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
13:5218,3310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0897
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
13:521.027,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,97
|Açılış
|: 1.027,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.028,05
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler13:52
|NETAS
|22,24
|40.491.127
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|58.283.150
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|189.295.272
|% 9,98
|
|OBASE
|15,36
|13.978.860
|% 9,95
|
|ORMA
|39,34
|877.925
|% 9,95
|
|ASUZU
|267,30
|14.333.428
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|197.267.993
|% -9,80
|
|KZBGY
|40,06
|17.361.294
|% -9,69
|
|BRKO
|1,80
|1.588.394
|% -8,63
|
|HUNER
|3,41
|79.745.032
|% -6,58
|
|THYAO
|58,55
|2.741.162.123
|% 0,60
|
|EKGYO
|3,69
|1.317.760.355
|% 5,43
|
|EREGL
|28,36
|1.184.283.799
|% 2,83
|
|AKBNK
|9,35
|1.005.458.134
|% -0,21
|
|SISE
|23,90
|999.888.566
|% 2,14
|
|EKGYO
|3,69
|1.317.760.355
|% 5,43
|
|SKBNK
|2,41
|422.899.885
|% 9,05
|
|YKBNK
|5,24
|902.270.422
|% 0,00
|
|TSKB
|3,27
|537.714.958
|% 2,83
|
|ZOREN
|2,41
|275.033.316
|% 2,99
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9627
|17,9676
|% 0,31
|
|Euro
|18,3232
|18,3310
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,6654
|21,7740
|% 0,50
|
|Frank
|18,6810
|18,7936
|% 0,72
|
|Riyal
|4,7656
|4,7895
|% 0,27
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|4,38
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|4,49
|
|Cumhuriyet
|6.852
|6.955
|5,00
|
|Tam
|6.893
|6.946
|-44,00
|
|Yarım
|3.359
|3.396
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,22
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,17
|
|B. Petrol
|93,92
|93,92
|-1,00
|