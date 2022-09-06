***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 11:43
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060469
BIST
13:023.358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,66
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
13:0218,2344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2344
En Düşük
18,1962
13:0218,1397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0464
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
13:021.002,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,00
|Açılış
|: 1.002,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler12:59
|ICBCT
|8,72
|99.996.358
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|8.359.501
|% 9,93
|
|ZRGYO
|4,12
|86.313.359
|% 9,87
|
|INVEO
|18,51
|202.359.167
|% 9,53
|
|MTRKS
|38,52
|9.292.141
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.572.604
|% -9,95
|
|DMSAS
|8,74
|21.009.843
|% -9,24
|
|BJKAS
|7,38
|161.980.319
|% -8,44
|
|COSMO
|36,10
|263.319
|% -6,96
|
|YKBNK
|8,08
|6.146.409.222
|% -0,37
|
|EREGL
|32,04
|5.734.311.809
|% 3,42
|
|AKBNK
|14,81
|4.157.776.089
|% 4,37
|
|EKGYO
|4,62
|4.030.095.502
|% 5,48
|
|SISE
|25,60
|3.436.124.058
|% -0,54
|
|EKGYO
|4,62
|4.030.095.502
|% 5,48
|
|YKBNK
|8,08
|6.146.409.222
|% -0,37
|
|AKBNK
|14,81
|4.157.776.089
|% 4,37
|
|ISCTR
|10,01
|2.581.094.605
|% 3,84
|
|KRDMD
|13,76
|3.339.506.453
|% 6,83
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2084
|18,2438
|% 0,15
|
|Euro
|18,1456
|18,1531
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,0789
|21,1846
|% 0,73
|
|Frank
|18,5209
|18,6325
|% -0,00
|
|Riyal
|4,8348
|4,8591
|% 0,06
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|1,54
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,03
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.838
|5,00
|
|Tam
|6.767
|6.818
|6,00
|
|Yarım
|3.297
|3.334
|3,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.669
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,34
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,07
|
|B. Petrol
|93,04
|93,04
|-2,70
|