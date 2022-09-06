***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 11:43
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060475
BIST
11:303.351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -7,34
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
11:3018,2342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 18,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2342
En Düşük
18,1962
11:3018,1642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0709
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
11:301.004,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,14
|Açılış
|: 1.004,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler11:30
|ICBCT
|8,72
|50.851.312
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|VKING
|7,59
|6.184.064
|% 9,21
|
|INVEO
|18,42
|120.732.147
|% 8,99
|
|HALKB
|10,72
|1.158.739.553
|% 8,61
|
|MTRKS
|38,52
|8.455.756
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|9.506.863
|% -9,95
|
|DYOBY
|19,02
|38.995.325
|% -8,56
|
|BJKAS
|7,39
|112.276.797
|% -8,31
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|YKBNK
|7,84
|4.470.293.181
|% -3,33
|
|EREGL
|32,40
|4.209.653.342
|% 4,58
|
|AKBNK
|14,77
|2.928.614.160
|% 4,09
|
|KRDMD
|13,84
|2.739.880.039
|% 7,45
|
|THYAO
|74,45
|2.433.670.819
|% -0,93
|
|YKBNK
|7,84
|4.470.293.181
|% -3,33
|
|EKGYO
|4,39
|2.170.645.052
|% 0,23
|
|AKBNK
|14,77
|2.928.614.160
|% 4,09
|
|KRDMD
|13,84
|2.739.880.039
|% 7,45
|
|ISCTR
|9,92
|1.762.640.668
|% 2,90
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2188
|18,2342
|% 0,10
|
|Euro
|18,1560
|18,1642
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,0131
|21,1185
|% 0,41
|
|Frank
|18,5428
|18,6545
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8360
|4,8602
|% 0,08
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|4,84
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.006
|3,74
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.770
|6.827
|15,00
|
|Yarım
|3.299
|3.339
|8,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.671
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|95,56
|95,56
|-0,18
|
Seans Raporu
11:30
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11:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 95 artarak (% 0.22 ) 3, 677
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11:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, AKBNK
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11:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, EREGL, AKBNK
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11:45XU100
Endeks 3, 350 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 44, 611.00 milyon TL de
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11:45CEMTS
Yüzde -3.34 oranında düşüşle 32.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 584, 088 adet işlem