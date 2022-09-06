***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 11:43
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060476
BIST
13:013.357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,24
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
13:0118,2404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0247
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2404
En Düşük
18,1962
13:0118,1585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0652
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
13:011.002,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,05
|Açılış
|: 1.002,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler13:01
|ICBCT
|8,72
|100.083.558
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|8.366.086
|% 9,93
|
|ZRGYO
|4,12
|86.323.663
|% 9,87
|
|INVEO
|18,56
|203.067.703
|% 9,82
|
|MTRKS
|38,52
|9.294.106
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.572.604
|% -9,95
|
|DMSAS
|8,76
|21.564.370
|% -9,03
|
|BJKAS
|7,38
|162.525.512
|% -8,44
|
|COSMO
|36,10
|263.319
|% -6,96
|
|YKBNK
|8,08
|6.158.085.916
|% -0,37
|
|EREGL
|32,10
|5.766.903.660
|% 3,62
|
|AKBNK
|14,80
|4.163.496.430
|% 4,30
|
|EKGYO
|4,62
|4.076.917.071
|% 5,48
|
|SISE
|25,60
|3.442.815.803
|% -0,54
|
|EKGYO
|4,62
|4.076.917.071
|% 5,48
|
|YKBNK
|8,08
|6.158.085.916
|% -0,37
|
|AKBNK
|14,80
|4.163.496.430
|% 4,30
|
|ISCTR
|10,01
|2.586.235.143
|% 3,84
|
|KRDMD
|13,77
|3.353.127.215
|% 6,91
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2121
|18,2404
|% 0,14
|
|Euro
|18,1469
|18,1585
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,0772
|21,1829
|% 0,72
|
|Frank
|18,5191
|18,6307
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8349
|4,8591
|% 0,06
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|1,33
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,40
|
|Cumhuriyet
|6.743
|6.845
|12,00
|
|Tam
|6.770
|6.821
|9,00
|
|Yarım
|3.299
|3.336
|5,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.669
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,32
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,09
|
|B. Petrol
|93,43
|93,43
|-2,31
|