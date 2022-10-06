***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 15:39
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068176
BIST
17:063.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 68,54
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
17:0618,5805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0467
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
17:0618,3247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0381
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2641
17:061.022,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,91
|Açılış
|: 1.022,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.021,52
BIST En Aktif Hisseler17:04
|AKENR
|3,31
|188.804.677
|% 9,97
|
|PKART
|22,08
|18.820.385
|% 9,96
|
|ERBOS
|153,50
|232.686.853
|% 9,96
|
|ELITE
|27,62
|45.136.737
|% 9,95
|
|GOZDE
|11,27
|154.068.498
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.365.604
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.670.391
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|ATSYH
|120,00
|5.216.985
|% -4,69
|
|SASA
|89,25
|5.406.400.705
|% 7,85
|
|THYAO
|84,35
|4.900.819.537
|% -0,53
|
|SISE
|29,40
|4.328.747.659
|% 3,67
|
|EKGYO
|4,27
|2.206.061.398
|% 1,18
|
|YKBNK
|8,05
|2.049.433.585
|% 3,07
|
|EKGYO
|4,27
|2.206.061.398
|% 1,18
|
|ZOREN
|4,80
|1.347.894.610
|% 1,27
|
|YKBNK
|8,05
|2.049.433.585
|% 3,07
|
|DOHOL
|5,30
|1.228.730.502
|% 3,72
|
|ISCTR
|8,31
|1.446.773.588
|% 2,21
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5719
|18,5815
|% -0,25
|
|Euro
|18,3069
|18,3264
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,7917
|20,8960
|% -0,92
|
|Frank
|18,7233
|18,8361
|% -0,49
|
|Riyal
|4,9282
|4,9529
|% 0,03
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-3,99
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|6.841
|6.944
|32,00
|
|Tam
|6.867
|6.920
|-24,00
|
|Yarım
|3.346
|3.383
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.691
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,55
|20,58
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,66
|93,66
|0,29
|