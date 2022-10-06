***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 15:39
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068180
BIST
17:063.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 68,54
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
17:0618,5805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0467
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
17:0618,3247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0381
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2641
17:061.022,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,91
|Açılış
|: 1.022,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.021,52
BIST En Aktif Hisseler17:04
|AKENR
|3,31
|188.577.234
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|232.625.146
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|18.759.422
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|154.068.498
|% 9,95
|
|HKTM
|53,65
|76.643.218
|% 9,94
|
|INFO
|9,65
|8.351.351
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.665.676
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|ATSYH
|120,00
|5.216.985
|% -4,69
|
|SASA
|89,35
|5.342.514.067
|% 7,98
|
|THYAO
|84,50
|4.876.467.443
|% -0,35
|
|SISE
|29,48
|4.307.670.816
|% 3,95
|
|EKGYO
|4,28
|2.195.256.093
|% 1,42
|
|YKBNK
|8,08
|2.033.425.956
|% 3,46
|
|EKGYO
|4,28
|2.195.256.093
|% 1,42
|
|ZOREN
|4,81
|1.342.630.196
|% 1,48
|
|YKBNK
|8,08
|2.033.425.956
|% 3,46
|
|DOHOL
|5,31
|1.222.267.017
|% 3,91
|
|ISCTR
|8,33
|1.416.759.989
|% 2,46
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5719
|18,5815
|% -0,25
|
|Euro
|18,3069
|18,3264
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,7942
|20,8984
|% -0,91
|
|Frank
|18,7211
|18,8339
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9279
|4,9526
|% 0,03
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-4,73
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|18,00
|
|Tam
|6.869
|6.922
|-22,00
|
|Yarım
|3.347
|3.384
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.691
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,45
|20,48
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,30
|12,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,67
|93,67
|0,30
|