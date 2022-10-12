***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.10.2022 13:38
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu-1 Aylık Korelasyon Katsayısı Eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071104
BIST
13:273.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -11,26
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
13:2718,5920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
13:2718,0709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0194
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
13:27997,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,03
|Açılış
|: 997,98
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler13:25
|USAK
|3,74
|73.232.930
|% 10,00
|
|DYOBY
|23,12
|53.110.293
|% 9,99
|
|HEKTS
|24,48
|894.018.171
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|2.923.641
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,12
|17.972.377
|% 9,88
|
|MEGAP
|4,82
|17.974.503
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|17.974.503
|% -9,91
|
|ISGSY
|11,04
|27.943.521
|% -5,96
|
|KTSKR
|37,80
|275.020.202
|% -5,26
|
|RTALB
|8,69
|59.819.771
|% -4,61
|
|THYAO
|85,50
|3.419.191.642
|% 1,18
|
|ASELS
|32,52
|1.602.239.569
|% 0,81
|
|ISCTR
|8,36
|1.337.694.452
|% 0,84
|
|YKBNK
|8,31
|1.277.070.690
|% 0,00
|
|SASA
|82,75
|1.271.287.250
|% -2,76
|
|EKGYO
|4,26
|783.912.251
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,36
|1.337.694.452
|% 0,84
|
|YKBNK
|8,31
|1.277.070.690
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,01
|394.588.381
|% -2,20
|
|AKBNK
|12,99
|1.035.403.241
|% -0,54
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5862
|18,5920
|% 0,04
|
|Euro
|18,0619
|18,0709
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,4930
|20,5957
|% 0,78
|
|Frank
|18,5898
|18,7018
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9319
|4,9566
|% 0,02
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|4,97
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,31
|
|Cumhuriyet
|6.695
|6.796
|20,00
|
|Tam
|6.728
|6.778
|10,00
|
|Yarım
|3.278
|3.314
|5,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|0,05
|
|B. Petrol
|94,77
|94,77
|0,48
|