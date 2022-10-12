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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

12.10.2022 13:38
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Portföy Dağılım Raporu-1 Aylık Korelasyon Katsayısı Eklenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071104


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USAK 3,74 73.232.930 % 10,00  
DYOBY 23,12 53.110.293 % 9,99  
HEKTS 24,48 894.018.171 % 9,95  
COSMO 63,00 2.923.641 % 9,95  
KIMMR 7,12 17.972.377 % 9,88  
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13:25 Alış Satış %  
Dolar 18,5862 18,5920 % 0,04  
Euro 18,0619 18,0709 % 0,11  
Sterlin 20,4930 20,5957 % 0,78  
Frank 18,5898 18,7018 % 0,10  
Riyal 4,9319 4,9566 % 0,02  
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13:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.671 1.671 4,97  
Altın Gr. 998 998 2,31  
Cumhuriyet 6.695 6.796 20,00  
Tam 6.728 6.778 10,00  
Yarım 3.278 3.314 5,00  
Çeyrek 1.642 1.657 2,00  
Gümüş.Ons 19,24 19,27 0,10  
Gümüş Gr. 11,49 11,51 0,05  
B. Petrol 94,77 94,77 0,48  
Seans Raporu 13:25
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