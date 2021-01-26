***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
26.01.2021 14:00
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 20.01.2021 tarih ve E-12233903-305.04-532 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon içtüzüğü, Mükafat Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon ve Mükafat Portföy Aktif Oniks Serbest Fon izahnamelerinde gerçekleştirilecek değişikliğe izin vermiş olup, ilgili değişiklik 26.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904411
BIST
14:301.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.538
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|Önceki Kapanış
|: 1.540
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1.543
En Düşük
1.517
14:307,3740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
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|Açılış
|: 7,3600
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|Önceki Kapanış
|: 7,3850
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7,4351
En Düşük
7,3528
14:308,9551
En Yüksek
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444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler14:28
|MAALT
|254,20
|41.389.240
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|135.941.089
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.341.392
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.841.982
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.902.424
|% -9,99
|
|UMPAS
|2,44
|474.214
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,50
|1.427.266.381
|% 1,21
|
|GARAN
|9,65
|1.271.372.156
|% 1,15
|
|KOZAL
|121,00
|975.288.479
|% -0,33
|
|KARSN
|5,42
|793.217.917
|% 4,23
|
|KRDMD
|6,89
|607.340.204
|% -1,43
|
|EKGYO
|2,50
|1.427.266.381
|% 1,21
|
|TSKB
|1,94
|500.971.615
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,53
|386.044.036
|% -1,29
|
|IHLGM
|1,54
|344.885.773
|% -1,91
|
|TEKTU
|2,48
|394.608.100
|% 3,77
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3688
|7,3740
|% -0,41
|
|Euro
|8,9482
|8,9543
|% -0,51
|
|Sterlin
|10,0340
|10,0843
|% -0,57
|
|Frank
|8,2507
|8,3004
|% -0,64
|
|Riyal
|1,9566
|1,9664
|% -0,57
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-2,94
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|-31,16
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-15,07
|
|Çeyrek
|701
|717
|-7,54
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,03
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|B. Petrol
|56,02
|56,02
|0,34
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