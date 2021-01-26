***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )TürkçeŞemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu, 20.01.2021 tarih ve E-12233903-305.04-532 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon içtüzüğü, Mükafat Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon ve Mükafat Portföy Aktif Oniks Serbest Fon izahnamelerinde gerçekleştirilecek değişikliğe izin vermiş olup, ilgili değişiklik 26.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904412BIST