***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
26.01.2021 14:00
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 20.01.2021 tarih ve E-12233903-305.04-532 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon içtüzüğü, Mükafat Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon ve Mükafat Portföy Aktif Oniks Serbest Fon izahnamelerinde gerçekleştirilecek değişikliğe izin vermiş olup, ilgili değişiklik 26.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904412
BIST
13:531.536
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.538
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En Yüksek
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444,16
En Düşük
438,94
BIST En Aktif Hisseler13:53
|MAALT
|254,20
|40.869.655
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|25.871.051
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.799.924
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|3.215.475
|% 9,98
|
|TACTR
|21,94
|3.257.893
|% 9,97
|
|ATSYH
|9,18
|825.393
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|135.740
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|332.397
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.000.547
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.733.771
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,49
|1.383.433.331
|% 0,81
|
|GARAN
|9,58
|1.146.306.311
|% 0,42
|
|KOZAL
|120,90
|950.952.965
|% -0,41
|
|KARSN
|5,43
|758.089.151
|% 4,42
|
|KRDMD
|6,87
|548.069.533
|% -1,72
|
|EKGYO
|2,49
|1.383.433.331
|% 0,81
|
|TSKB
|1,94
|449.081.692
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,53
|337.312.831
|% -1,29
|
|IHLGM
|1,53
|306.826.817
|% -2,55
|
|TEKTU
|2,46
|365.389.556
|% 2,93
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3742
|7,3768
|% -0,38
|
|Euro
|8,9492
|8,9509
|% -0,54
|
|Sterlin
|10,0414
|10,0918
|% -0,49
|
|Frank
|8,2645
|8,3143
|% -0,47
|
|Riyal
|1,9617
|1,9715
|% -0,31
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-6,48
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-21,00
|
|Tam
|2.900
|2.973
|-22,09
|
|Yarım
|1.402
|1.438
|-10,69
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,34
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|-0,02
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|B. Petrol
|55,80
|55,80
|0,12
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