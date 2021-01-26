***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
26.01.2021 15:16
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 20.01.2021 tarih ve E-12233903-305.04-532 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon içtüzüğünde gerçekleştirilecek değişikliğe izin vermiş olup, şemsiye fon içtüzük tadil metni ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904433
BIST
16:341.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,93
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
16:347,3575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0471
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3409
16:348,9492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0506
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
16:34439,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,92
|Açılış
|: 439,87
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler16:34
|MAALT
|254,20
|42.125.911
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|139.458.487
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.909.275
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.570.640
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|KAPLM
|43,56
|6.250.019
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|2.041.055
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,51
|1.723.031.570
|% 1,62
|
|GARAN
|9,57
|1.645.909.038
|% 0,31
|
|KARSN
|5,68
|1.327.388.853
|% 9,23
|
|KOZAL
|120,20
|1.086.702.613
|% -0,99
|
|KRDMD
|6,86
|769.332.929
|% -1,86
|
|EKGYO
|2,51
|1.723.031.570
|% 1,62
|
|TSKB
|1,94
|638.605.052
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,53
|458.746.041
|% -1,29
|
|KARSN
|5,68
|1.327.388.853
|% 9,23
|
|IHLGM
|1,54
|368.893.919
|% -1,91
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3529
|7,3575
|% -0,64
|
|Euro
|8,9420
|8,9492
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,0500
|10,1004
|% -0,41
|
|Frank
|8,2521
|8,3018
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9562
|1,9660
|% -0,59
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|3,37
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-3,49
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-28,00
|
|Tam
|2.894
|2.967
|-28,16
|
|Yarım
|1.399
|1.435
|-13,62
|
|Çeyrek
|702
|718
|-6,81
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,94
|55,94
|0,26
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:44SANEL
Yüzde 9.89 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 483, 354 adet işlem
-
16:43ULUUN
Yüzde 8.10 oranında artışla 16.81 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 513, 339 adet işlem
-
16:42TGSAS
Yüzde 7.01 oranında artışla 31.14 lira fiyatla işlem gören hissede 331, 463 adet işlem
-
16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 08 artarak (% 0.43 ) 1, 644
-
16:40XU100
Endeks 1, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 24, 491.00 milyon TL de