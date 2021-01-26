***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
26.01.2021 15:16
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 20.01.2021 tarih ve E-12233903-305.04-532 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon içtüzüğünde gerçekleştirilecek değişikliğe izin vermiş olup, şemsiye fon içtüzük tadil metni ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904434
BIST
16:341.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,93
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
16:347,3575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0471
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3409
16:348,9492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0506
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
16:34439,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,92
|Açılış
|: 439,87
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler16:32
|MAALT
|254,20
|42.125.911
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|139.158.659
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.907.734
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.570.640
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.987.192
|% -9,99
|
|UMPAS
|2,44
|474.214
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,52
|1.706.016.290
|% 2,02
|
|GARAN
|9,63
|1.596.628.675
|% 0,94
|
|KARSN
|5,70
|1.314.007.637
|% 9,62
|
|KOZAL
|120,30
|1.082.694.049
|% -0,91
|
|KRDMD
|6,88
|759.754.628
|% -1,57
|
|EKGYO
|2,52
|1.706.016.290
|% 2,02
|
|TSKB
|1,95
|628.101.778
|% -0,51
|
|SKBNK
|1,53
|458.332.150
|% -1,29
|
|KARSN
|5,70
|1.314.007.637
|% 9,62
|
|IHLGM
|1,54
|368.432.389
|% -1,91
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3542
|7,3566
|% -0,65
|
|Euro
|8,9424
|8,9482
|% -0,57
|
|Sterlin
|10,0477
|10,0980
|% -0,43
|
|Frank
|8,2478
|8,2975
|% -0,67
|
|Riyal
|1,9555
|1,9653
|% -0,63
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|3,37
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-3,49
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-28,00
|
|Tam
|2.894
|2.967
|-28,16
|
|Yarım
|1.399
|1.435
|-13,62
|
|Çeyrek
|702
|718
|-6,81
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,94
|55,94
|0,26
|
Seans Raporu
16:32
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-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 37 artarak (% 0.32 ) 1, 358
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, IZMDC, MAALT, INVEO, SEKUR, QNBFL, MMCAS, GLBMD, TACTR, KONTR
-
16:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, SONME, SNPAM, MERIT, COSMO, UMPAS, ATSYH, POLTK
-
16:45
YESIL, SANKO, ICBCT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45
KAPLM, KRONT, BNTAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında