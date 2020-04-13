***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.04.2020 16:14
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Bahadır Tonguç Genel Müdür 02123408463 bajadir.tonguc@mukafatportfoy.com.tr SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 202006 - 301296
Burcu Atar Sönmez Risk Yönetimi Müdürü 02123408962 burcu.sonmez@mukafatportfoy.com.tr SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 204234 - 301980
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BAHADIR TONGUÇ GENEL MÜDÜR Finans Sektörü Profesyoneli
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ELİF PEHLİVANLI İÇ KONTROL DİREKTÖRÜ
MEHMET GÜRBÜZ MÜFETTİŞ YARDIMCISI
BURCU ATAR SÖNMEZ RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRÜ
SİNAN SOYALP PORTFÖY YÖNETİCİSİ
SELİN AFŞİN ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ
TUĞÇE ÇELİKYÜREK MALİ İŞLER VE OPERASYON UZMANI
DENİZ ERKOÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI UZMANI
BÜŞRA ÇANTAY FON YÖNETİMİ UZMAN YARDIMCISI
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
BAHADIR TONGUC GENEL MÜDÜR PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 202006 - 301296
SİNAN SOYALP FON YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 206115 - 302617
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837500
BIST