***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBahadır Tonguç Genel Müdür 02123408463 bajadir.tonguc@mukafatportfoy.com.tr SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 202006 - 301296Burcu Atar Sönmez Risk Yönetimi Müdürü 02123408962 burcu.sonmez@mukafatportfoy.com.tr SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 204234 - 301980Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBAHADIR TONGUÇ GENEL MÜDÜR Finans Sektörü ProfesyoneliŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviELİF PEHLİVANLI İÇ KONTROL DİREKTÖRÜMEHMET GÜRBÜZ MÜFETTİŞ YARDIMCISIBURCU ATAR SÖNMEZ RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRÜSİNAN SOYALP PORTFÖY YÖNETİCİSİSELİN AFŞİN ARAŞTIRMA MÜDÜRÜTUĞÇE ÇELİKYÜREK MALİ İŞLER VE OPERASYON UZMANIDENİZ ERKOÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI UZMANIBÜŞRA ÇANTAY FON YÖNETİMİ UZMAN YARDIMCISIPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıBAHADIR TONGUC GENEL MÜDÜR PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 202006 - 301296SİNAN SOYALP FON YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 206115 - 302617http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837500BIST