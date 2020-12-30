***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.12.2020 13:57
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Elif Pehlivanlı İç Kontrol Direktörü 02123408369 elif.pehlivanli@aktifportfoy.com.tr SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 209486 - 701417
Tuğçe Çelikyürek Mali İşler ve Ops. Müdür Yrd. 02123408557 tugce.celikyurek@aktifportfoy.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SUAT BAKKAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
ÖZEL SEKTÖRÜN GELİŞTİRİLMESİ İSLAMİ KURUMU JAHANGİR SOHRAB ZADEH Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
N KOLAY ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKET ZEYNEP PELİN ATALAY ÇİDAM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
EPOST ELEKTRONİK PERAKENDE OTOMASYON SATIŞ TİC.A.Ş. ERCAN TAŞKESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
E-KENT GEÇİŞ SİSTEMLERİ VE BİLETLEME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. VEDAT SARIYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ELİF PEHLİVANLI İÇ KONTROL DİREKTÖRÜ
SİNAN SOYALP PORTFÖY YÖNETİCİSİ
MEHMET GÜRBÜZ MÜFETTİŞ YARDIMCISI
MEHMET ALP ERTEKİN PORTFÖY YÖNETİCİSİ
BURCU ATAR SÖNMEZ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
SELİN AFŞİN ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ
MİKAYİL AKBOĞA RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRÜ
TUĞÇE ÇELİKYÜREK MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜR YARDIMCISI
DENİZ ERKOÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI UZMANI
BÜŞRA ÇANTAY FON YÖNETİMİ UZMAN YARDIMCISI
SİMGE KUŞ RİSK YÖNETİMİ UZMAN YARDIMCISI
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
BAHADIR TONGUC GENEL MÜDÜR PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 202006 - 301296
SİNAN SOYALP FON YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 206115 - 302617
MEHMET ALP ERTEKİN FON YÖNETİM MÜDÜRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 207255 - 309530
BURCU ATAR SÖNMEZ FON YÖNETİMİ MÜDÜRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 204234 - 301980
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895610
BIST