***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoElif Pehlivanlı İç Kontrol Direktörü 02123408369 elif.pehlivanli@aktifportfoy.com.tr SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 209486 - 701417Tuğçe Çelikyürek Mali İşler ve Ops. Müdür Yrd. 02123408557 tugce.celikyurek@aktifportfoy.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSUAT BAKKAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilÖZEL SEKTÖRÜN GELİŞTİRİLMESİ İSLAMİ KURUMU JAHANGİR SOHRAB ZADEH Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilN KOLAY ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKET ZEYNEP PELİN ATALAY ÇİDAM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye DeğilEPOST ELEKTRONİK PERAKENDE OTOMASYON SATIŞ TİC.A.Ş. ERCAN TAŞKESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye DeğilE-KENT GEÇİŞ SİSTEMLERİ VE BİLETLEME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. VEDAT SARIYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye DeğilŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviELİF PEHLİVANLI İÇ KONTROL DİREKTÖRÜSİNAN SOYALP PORTFÖY YÖNETİCİSİMEHMET GÜRBÜZ MÜFETTİŞ YARDIMCISIMEHMET ALP ERTEKİN PORTFÖY YÖNETİCİSİBURCU ATAR SÖNMEZ PORTFÖY YÖNETİCİSİSELİN AFŞİN ARAŞTIRMA MÜDÜRÜMİKAYİL AKBOĞA RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRÜTUĞÇE ÇELİKYÜREK MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜR YARDIMCISIDENİZ ERKOÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI UZMANIBÜŞRA ÇANTAY FON YÖNETİMİ UZMAN YARDIMCISISİMGE KUŞ RİSK YÖNETİMİ UZMAN YARDIMCISIPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıBAHADIR TONGUC GENEL MÜDÜR PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 202006 - 301296SİNAN SOYALP FON YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 206115 - 302617MEHMET ALP ERTEKİN FON YÖNETİM MÜDÜRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 207255 - 309530BURCU ATAR SÖNMEZ FON YÖNETİMİ MÜDÜRÜ PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPL DÜZEY 3, SPL TÜREV ARAÇLAR 204234 - 301980http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895610BIST