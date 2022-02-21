***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSUAT BAKKAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilÖZEL SEKTÖRÜN GELİŞTİRİLMESİ İSLAMİ KURUMU JAHANGİR SOHRAB ZADEH Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilN KOLAY ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKET MAHİR HÜSNÜ ARICAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye DeğilEPOST ELEKTRONİK PERAKENDE OTOMASYON SATIŞ TİC.A.Ş. ERCAN TAŞKESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye DeğilE-KENT GEÇİŞ SİSTEMLERİ VE BİLETLEME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. VEDAT SARIYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003121BIST