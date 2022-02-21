Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.02.2022 13:58
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SUAT BAKKAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
ÖZEL SEKTÖRÜN GELİŞTİRİLMESİ İSLAMİ KURUMU JAHANGİR SOHRAB ZADEH Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
N KOLAY ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKET MAHİR HÜSNÜ ARICAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
EPOST ELEKTRONİK PERAKENDE OTOMASYON SATIŞ TİC.A.Ş. ERCAN TAŞKESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
E-KENT GEÇİŞ SİSTEMLERİ VE BİLETLEME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. VEDAT SARIYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003121


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.038
Değişim :  0,28% |  5,62
Açılış :  2.050  
Önceki Kapanış :  2.032  
En Yüksek
2.061 En Düşük
2.015
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERHL 5,72 26.957.483 % 10,00  
PAPIL 19,69 53.457.584 % 10,00  
LKMNH 14,63 42.244.877 % 10,00  
OTKAR 455,90 336.242.002 % 9,99  
POLTK 548,60 43.908.025 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6543 13,6591 % 0,08  
Euro 15,4953 15,5086 % 0,28  
Sterlin 18,5285 18,6214 % 0,15  
Frank 14,8596 14,9491 % 0,72  
Riyal 3,6288 3,6470 % 0,07  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.896 -0,99  
Altın Gr. 832 832 -0,07  
Cumhuriyet 5.532 5.616 -7,00  
Tam 5.504 5.641 -10,90  
Yarım 2.660 2.729 -5,27  
Çeyrek 1.334 1.364 -2,64  
Gümüş.Ons 23,86 23,89 -0,05  
Gümüş Gr. 10,47 10,48 -0,02  
B. Petrol 92,44 92,44 1,05  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru