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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.04.2022 12:04
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Elif Pehlivanlı İç Kontrol Direktörü 02123408369 elif.pehlivanli@aktifportfoy.com.tr SPL DÜZEY 3, SPL KURUMSAL YÖNETİM 209486 - 701417

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ELİF PEHLİVANLI İÇ KONTROL DİREKTÖRÜ
SİNAN SOYALP PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ÖZLEM ÜNAL MÜFETTİŞ
MEHMET ALP ERTEKİN PORTFÖY YÖNETİCİSİ
BURCU ATAR SÖNMEZ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
KEREM DİLDAR PORTFÖY YÖNETİCİSİ
DENİZ ERKOÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI UZMANI
BÜŞRA ÇANTAY FON YÖNETİMİ UZMANI
MELİKE KARAKUŞ ARAŞTIRMA UZMAN YARDIMCISI
KEREM ERDEM RİSK YÖNETİMİ UZMAN YARDIMCISI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015801


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BIST En Aktif Hisseler12:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 150,70 14.607.084 % 10,00  
ARMDA 85,90 2.337.597 % 9,99  
EKIZ 7,02 351.491 % 9,86  
IDEAS 22,76 27.536.088 % 8,17  
ACSEL 33,24 31.492.978 % 7,57  
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12:01 Alış Satış %  
Dolar 14,7158 14,7178 % 0,27  
Euro 16,1603 16,1717 % 0,35  
Sterlin 19,2535 19,3500 % 0,27  
Frank 15,8230 15,9183 % 0,23  
Riyal 3,9111 3,9307 % 0,22  
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12:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.932 -0,45  
Altın Gr. 913 913 0,67  
Cumhuriyet 6.036 6.127 14,00  
Tam 6.008 6.158 13,52  
Yarım 2.904 2.979 6,55  
Çeyrek 1.456 1.489 3,27  
Gümüş.Ons 24,68 24,72 0,16  
Gümüş Gr. 11,67 11,69 0,09  
B. Petrol 109 109 1,24  
Seans Raporu 12:01
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