***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.04.2022 12:04
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Elif Pehlivanlı İç Kontrol Direktörü 02123408369 elif.pehlivanli@aktifportfoy.com.tr SPL DÜZEY 3, SPL KURUMSAL YÖNETİM 209486 - 701417
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ELİF PEHLİVANLI İÇ KONTROL DİREKTÖRÜ
SİNAN SOYALP PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ÖZLEM ÜNAL MÜFETTİŞ
MEHMET ALP ERTEKİN PORTFÖY YÖNETİCİSİ
BURCU ATAR SÖNMEZ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
KEREM DİLDAR PORTFÖY YÖNETİCİSİ
DENİZ ERKOÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI UZMANI
BÜŞRA ÇANTAY FON YÖNETİMİ UZMANI
MELİKE KARAKUŞ ARAŞTIRMA UZMAN YARDIMCISI
KEREM ERDEM RİSK YÖNETİMİ UZMAN YARDIMCISI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015801
BIST
12:032.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 18,76
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
12:0314,7188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0402
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7206
En Düşük
14,6627
12:0316,1753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0602
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1753
En Düşük
16,1032
12:03914,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,69
|Açılış
|: 914,25
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler12:01
|ULUSE
|150,70
|14.607.084
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.337.597
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|22,76
|27.536.088
|% 8,17
|
|ACSEL
|33,24
|31.492.978
|% 7,57
|
|GRNYO
|2,41
|2.359.074
|% -3,60
|
|EDIP
|3,35
|5.127.421
|% -3,46
|
|ERSU
|5,40
|10.409.024
|% -3,40
|
|ENSRI
|16,26
|25.737.174
|% -3,04
|
|CEOEM
|12,79
|17.210.124
|% -3,03
|
|THYAO
|34,38
|1.651.993.518
|% 2,75
|
|GARAN
|12,56
|1.537.749.524
|% -0,55
|
|KRDMD
|16,07
|1.365.811.495
|% 1,39
|
|SISE
|16,52
|1.134.412.702
|% 1,54
|
|ASELS
|25,76
|1.057.251.982
|% 1,66
|
|ODAS
|1,90
|509.359.175
|% 6,74
|
|EKGYO
|2,58
|500.417.103
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,25
|688.264.098
|% 0,95
|
|KARSN
|5,84
|796.928.634
|% 3,18
|
|AKBNK
|7,79
|981.981.205
|% 0,91
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7158
|14,7178
|% 0,27
|
|Euro
|16,1603
|16,1717
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,2535
|19,3500
|% 0,27
|
|Frank
|15,8230
|15,9183
|% 0,23
|
|Riyal
|3,9111
|3,9307
|% 0,22
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-0,45
|
|Altın Gr.
|913
|913
|0,67
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,09
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,24
|