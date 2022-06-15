***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviGÖZDE BARTIN SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜSİNAN SOYALP PORTFÖY YÖNETİCİSİBURCU ATAR SÖNMEZ PORTFÖY YÖNETİCİSİMEHMET ALP ERTEKİN PORTFÖY YÖNETİCİSİKEREM DİLDAR PORTFÖY YÖNETİCİSİÖZLEM ÜNAL MÜFETTİŞBÜŞRA ÇANTAY ARAŞTIRMA UZMANIMELİKE KARAKUŞ RİSK YÖNETİMİ UZMAN YARDIMCISIDENİZ ERKOÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI UZMANIYİĞİT GÜLER MALİ İŞLER VE OPERASYON UZMANISEFA METE MALİ İŞLER UZMAN YARDIMCISIASLIHAN TIRLI İÇ KONTROL MÜDÜRÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037488BIST