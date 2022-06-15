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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.06.2022 18:05
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
GÖZDE BARTIN SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ
SİNAN SOYALP PORTFÖY YÖNETİCİSİ
BURCU ATAR SÖNMEZ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
MEHMET ALP ERTEKİN PORTFÖY YÖNETİCİSİ
KEREM DİLDAR PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ÖZLEM ÜNAL MÜFETTİŞ
BÜŞRA ÇANTAY ARAŞTIRMA UZMANI
MELİKE KARAKUŞ RİSK YÖNETİMİ UZMAN YARDIMCISI
DENİZ ERKOÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI UZMANI
YİĞİT GÜLER MALİ İŞLER VE OPERASYON UZMANI
SEFA METE MALİ İŞLER UZMAN YARDIMCISI
ASLIHAN TIRLI İÇ KONTROL MÜDÜRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037488


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 243,40 9.238.047 % 9,99  
RAYSG 12,94 7.916.951 % 9,94  
YGGYO 20,36 5.404.085 % 9,94  
UFUK 67,00 1.539.995 % 9,93  
MZHLD 105,80 9.221.393 % 9,92  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,2572 17,2861 % 0,12  
Euro 17,9337 17,9593 % -0,28  
Sterlin 20,7641 20,8682 % 0,51  
Frank 17,1569 17,2602 % -0,10  
Riyal 4,5884 4,6115 % -0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.822 13,56  
Altın Gr. 1.012 1.012 8,05  
Cumhuriyet 6.738 6.840 24,00  
Tam 6.702 6.829 41,00  
Yarım 3.290 3.340 20,00  
Çeyrek 1.648 1.670 10,00  
Gümüş.Ons 21,52 21,54 0,48  
Gümüş Gr. 11,96 11,98 0,28  
B. Petrol 120 120 -0,88  
Seans Raporu 18:05
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