***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanMÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanAKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi07/10/2022AçıklamalarŞirket Unvan Değişiklği Bildirimihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073846BIST