***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.03.2020 15:59
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mükafat Portföy Aktif Oniks Serbest Fon Yatırımcı Bilgi Formu ekte bilginize sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827497
BIST
16:3194.117
En Yüksek
|Değişim
|: -6,78%
|| -6.849,76
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
94.056
16:316,2704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0601
|Açılış
|: 6,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2713
En Düşük
6,2064
16:317,0475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0458
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:31324,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,46
|Açılış
|: 324,20
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.203.685
|% 20,00
|
|SELEC
|8,85
|146.059.048
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.377.854
|% 19,83
|
|ECILC
|4,78
|279.002.204
|% 19,80
|
|DEVA
|11,82
|215.278.877
|% 18,91
|
|TKNSA
|5,44
|57.218.801
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.145.166
|% -20,00
|
|LINK
|16,00
|1.517.045
|% -20,00
|
|AVTUR
|1,16
|3.475.595
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.188.022
|% -20,00
|
|ASELS
|24,70
|722.998.474
|% -5,58
|
|THYAO
|8,78
|488.519.796
|% -8,64
|
|GARAN
|8,77
|318.305.452
|% -8,46
|
|ECILC
|4,78
|279.002.204
|% 19,80
|
|MGROS
|20,90
|263.481.165
|% -9,05
|
|IHLGM
|0,91
|150.845.719
|% -18,75
|
|ODAS
|1,35
|167.359.023
|% -16,15
|
|CEMAS
|0,74
|71.496.113
|% -19,57
|
|KARSN
|1,36
|120.503.351
|% -11,69
|
|EKGYO
|1,16
|96.133.151
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9049
|7,9446
|% -0,43
|
|Frank
|6,6433
|6,6833
|% 0,74
|
|Riyal
|1,6628
|1,6711
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.184
|-39,00
|
|Tam
|2.140
|2.195
|-39,14
|
|Yarım
|1.034
|1.062
|-18,93
|
|Çeyrek
|519
|531
|-9,47
|
Seans Raporu
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16:44MEPET
Yüzde -19.31 oranında düşüşle 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 474, 204 adet işlem
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16:41SALIX
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16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5492, 31 kaybederek (% -5.74 ) 90, 245
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16:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DIRIT, YONGA, SALIX, ALYAG, KERVN, MEGAP, ISBIR, RODRG, EKIZ, DENGE