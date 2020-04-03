***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )TürkçeYatırımcı Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMükafat Portföy İkinci Katılım Aktif Serbest (Döviz) Fon'un, Sermaye Piyasası Kurulu, 28.02.2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.2441 sayılı sayılı izni kapsamında güncellenen yatırımcı bilgi formu ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834769BIST