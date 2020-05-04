***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
04.05.2020 13:11
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu ektedir .
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842204
BIST
15:2298.753
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -2.357,01
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.585
15:227,0357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0271
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
15:227,6987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0051
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
15:22385,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,35
|Açılış
|: 385,87
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|8,69
|6.917.282
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|23.534.722
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.168.212
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|11.504.591
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|246.896
|% 9,98
|
|ULUUN
|11,43
|1.659.030
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.564.316
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|606.949
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|290.319
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,72
|659.453.228
|% 5,43
|
|TSPOR
|5,78
|534.261.459
|% 9,06
|
|GARAN
|8,14
|411.684.923
|% -2,40
|
|ASELS
|26,46
|276.425.536
|% -2,51
|
|AVOD
|2,78
|276.358.870
|% 5,70
|
|GSRAY
|2,72
|659.453.228
|% 5,43
|
|AVOD
|2,78
|276.358.870
|% 5,70
|
|ODAS
|1,78
|168.783.207
|% -0,56
|
|TSPOR
|5,78
|534.261.459
|% 9,06
|
|AFYON
|2,94
|243.943.915
|% 9,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7263
|8,7701
|% -0,05
|
|Frank
|7,2648
|7,3086
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8658
|1,8752
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|8,67
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.527
|13,30
|
|Tam
|2.550
|2.589
|13,60
|
|Yarım
|1.237
|1.265
|6,70
|
|Çeyrek
|620
|633
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,04
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
|
|B. Petrol
|26,30
|26,30
|-0,14
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:34RODRG
Yüzde -9.76 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 031 adet işlem
-
15:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, DOHOL
-
15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2176, 92 kaybederek (% -2.29 ) 92, 729
-
15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, EGCYO, SODSN, YONGA, EGCEY, TACTR, MMCAS, COSMO, EKIZ
-
15:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, VANGD, DARDL, TKURU, HALKS, KERVN, RODRG