***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
27.05.2020 13:38
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Mükafat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu Yatırımcı Bilgi Formu ekte bilginize sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846873
BIST
13:24104.811
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 1.787,12
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
13:246,7773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0520
|Açılış
|: 36,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1700
|
6,7785
En Düşük
6,6969
13:247,4744
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0836
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
7,4753
En Düşük
7,3528
13:243,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,06
|Açılış
|: 3,75
|
|Önceki Kapanış
|: 3,69
|
3,77
En Düşük
3,69
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,07
|3.460.556
|% 10,00
|
|KENT
|473,60
|12.217.551
|% 9,99
|
|ALCTL
|21,30
|11.972.198
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.433.996
|% 9,96
|
|PNSUT
|21,04
|37.004.360
|% 9,93
|
|EKIZ
|9,99
|500.279
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.064.726
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|24.649.932
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|155.268
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|7.543.664
|% -9,94
|
|THYAO
|12,19
|1.172.397.753
|% 8,74
|
|GARAN
|7,59
|659.315.567
|% 0,66
|
|PGSUS
|57,75
|496.454.335
|% 7,44
|
|ASELS
|29,94
|413.727.984
|% 2,25
|
|TSPOR
|5,50
|374.803.865
|% 6,18
|
|GSRAY
|2,94
|291.307.640
|% 9,29
|
|THYAO
|12,19
|1.172.397.753
|% 8,74
|
|GARAN
|7,59
|659.315.567
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,20
|175.422.574
|% 0,46
|
|KRDMD
|2,54
|196.852.962
|% 3,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3263
|8,3680
|% 0,99
|
|Frank
|6,9605
|7,0025
|% 0,69
|
|Riyal
|1,7988
|1,8078
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-2,08
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,45
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.443
|12,80
|
|Tam
|2.484
|2.507
|13,30
|
|Yarım
|1.212
|1.225
|6,40
|
|Çeyrek
|606
|613
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,76
|0,07
|
|B. Petrol
|35,92
|35,92
|-0,25
|