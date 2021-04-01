***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.04.2021 09:16
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu yatırımcı bilgi formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922495
BIST
13:081.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,67
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.433
13:088,0335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0721
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1260
En Düşük
7,9826
13:089,4859
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,1047
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
13:08448,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,80
|Açılış
|: 448,18
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler13:08
|DERHL
|8,69
|20.630.970
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|218.995.938
|% 9,99
|
|VAKFN
|27,98
|6.159.545
|% 9,98
|
|BURVA
|37,54
|4.054.215
|% 9,96
|
|IZFAS
|11,81
|19.590.538
|% 9,96
|
|UTPYA
|33,22
|851.163
|% -9,97
|
|TRILC
|60,30
|211.409.847
|% -9,93
|
|EPLAS
|33,94
|6.274.576
|% -9,93
|
|GLRYH
|12,52
|31.409.672
|% -7,19
|
|BRMEN
|2,72
|205.216
|% -6,53
|
|GARAN
|7,11
|1.364.378.161
|% 1,43
|
|RTALB
|32,80
|603.987.712
|% -2,73
|
|BJKAS
|9,76
|464.985.813
|% 6,55
|
|KOZAL
|122,60
|435.868.185
|% 1,49
|
|SASA
|47,42
|385.147.267
|% 0,25
|
|GARAN
|7,11
|1.364.378.161
|% 1,43
|
|EKGYO
|1,92
|222.612.211
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,18
|293.755.565
|% 3,21
|
|SKBNK
|1,21
|72.961.540
|% -1,63
|
|KARSN
|4,15
|201.322.592
|% 3,49
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0315
|8,0362
|% -0,86
|
|Euro
|9,4710
|9,4858
|% -1,09
|
|Sterlin
|11,0830
|11,1385
|% -0,89
|
|Frank
|8,5044
|8,5556
|% -0,81
|
|Riyal
|2,1353
|2,1460
|% -0,92
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|2.948
|2.992
|-37,00
|
|Tam
|2.934
|3.010
|-34,95
|
|Yarım
|1.418
|1.456
|-16,90
|
|Çeyrek
|711
|728
|-8,45
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|