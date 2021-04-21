***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.04.2021 11:33
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu yatırımcı bilgi formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929954
BIST
11:271.349
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -15,85
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
11:278,1449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0377
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1577
En Düşük
8,0986
11:279,8021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0332
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8120
En Düşük
9,7531
11:27466,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,05
|Açılış
|: 466,88
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler11:25
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.181.232
|% 9,52
|
|FENER
|34,94
|67.228.437
|% 9,19
|
|MTRYO
|2,16
|1.923.469
|% 8,54
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.182.934
|% -10,00
|
|ANELE
|4,46
|43.826.218
|% -9,90
|
|SANEL
|4,03
|808.447
|% -9,64
|
|DARDL
|20,00
|8.213.731
|% -9,09
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|PETKM
|6,43
|611.511.465
|% -2,13
|
|GARAN
|6,98
|401.766.159
|% -1,55
|
|EREGL
|18,19
|322.585.427
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,16
|237.988.476
|% -0,56
|
|KOZAL
|108,10
|186.806.061
|% -0,83
|
|PETKM
|6,43
|611.511.465
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,08
|167.177.477
|% -1,89
|
|ODAS
|2,48
|153.383.472
|% -8,82
|
|GARAN
|6,98
|401.766.159
|% -1,55
|
|EKGYO
|1,83
|103.557.815
|% -0,54
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1422
|8,1453
|% 0,47
|
|Euro
|9,7963
|9,8031
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,3185
|11,3752
|% 0,43
|
|Frank
|8,8416
|8,8949
|% 0,23
|
|Riyal
|2,1645
|2,1754
|% 0,41
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|4,56
|
|Altın Gr.
|467
|467
|2,95
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,07
|
|B. Petrol
|66,43
|66,43
|-0,14
|
Seans Raporu
11:25
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11:40
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