***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
04.06.2021 11:31
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Mükafat Portföy Aktif Serbest (Döviz-Avro) Fon yatırımcı bilgi formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940055
BIST
11:381.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,45
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
11:388,6935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0090
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6864
11:3810,5360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0340
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5261
11:38523,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,31
|Açılış
|: 523,05
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler11:36
|BOBET
|4,20
|223.726.703
|% 9,09
|
|FRIGO
|22,84
|20.792.266
|% 8,14
|
|EPLAS
|32,80
|8.302.269
|% 8,04
|
|ICBCT
|5,26
|3.825.218
|% 6,26
|
|MTRKS
|36,22
|29.004.075
|% 6,09
|
|TKURU
|220,00
|2.866.899
|% -6,78
|
|KARSN
|3,93
|268.920.036
|% -6,65
|
|CANTE
|7,60
|27.662.614
|% -4,88
|
|PKENT
|2.845,20
|2.339.692
|% -4,84
|
|KATMR
|3,49
|33.632.753
|% -3,86
|
|THYAO
|13,90
|287.387.041
|% -0,64
|
|KARSN
|3,93
|268.920.036
|% -6,65
|
|GARAN
|8,03
|257.056.122
|% -0,12
|
|SISE
|8,12
|248.954.056
|% 1,12
|
|BOBET
|4,20
|223.726.703
|% 9,09
|
|KARSN
|3,93
|268.920.036
|% -6,65
|
|BOBET
|4,20
|223.726.703
|% 9,09
|
|GARAN
|8,03
|257.056.122
|% -0,12
|
|SISE
|8,12
|248.954.056
|% 1,12
|
|PETKM
|6,37
|182.399.845
|% 0,79
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6922
|8,6944
|% -0,09
|
|Euro
|10,5309
|10,5350
|% -0,33
|
|Sterlin
|12,2285
|12,2898
|% -0,08
|
|Frank
|9,5607
|9,6183
|% -0,34
|
|Riyal
|2,3100
|2,3216
|% -0,15
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-1,86
|
|Altın Gr.
|524
|524
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,38
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|0,28
|